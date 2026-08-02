Das ganze Leben ist ein … Pubquiz!

Im Rahmen der 43. Baden-Württembergischen Literaturtageheißt es mitmachen, mitraten, mitlachen – und gewinnen!

In Großbritannien sind Quiz-Abende aus dem Pub nicht wegzudenken. Seit Jahren aber erfreut sich das Kneipenquiz auch hierzulande größter Beliebtheit. Es ist ja auch zu schön: Man verabredet sich mit netten Menschen und kommt gleich als Duo oder Gruppe oder findet vor Ort Anschluss. Und dann wird in mehreren Runden geraten (und viel gelacht), zwischendrin gegessen, getrunken, geplaudert.

Fürs Café Europa denken sich die Conférenciers Beatrice Faßbender, Ulrich Rüdenauer und Stephan Trinkl Fragen zu allen möglichen Themen aus – auch mit einer Prise Literatur, versteht sich. Aber keine Sorge: Expertise braucht es nicht! Im Gegenteil: Wirklich alle können dabei sein und mit fundiertem Schwarmwissen, genialischem Halbwissen und spontanem Rateglück glänzen und gewinnen. (Google, KI & Co. haben natürlich den Schnabel zu halten.)

Machen Sie mit! Idealerweise bitte mit Anmeldung der Rate-Tischgemeinschaften (2 bis 6 Personen) unter literaturtage@bad mergentheim.de bis 21. September. Spontan geht auch!

In Kooperation mit dem Café Europa.