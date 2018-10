Das Gauklermärchen

Dieses Stück handelt von Liebe und Freundschaft, vor allem aber von dem Mut, auf Reichtum zu verzichten und statt dessen zu einem Menschen zu stehen, der nicht in das Bild unserer Wohlstandsgesellschaft passt.

Michael Ende erzählt hier von einer verarmten Gauklertruppe, die von der Direktion einer großen chemischen Fabrik das Angebot erhält, als Zirkustruppe durch die Lande zu ziehen, um für ihre Produkte zu werben. Einzige Bedingung ist, dass Eli, ein geistig behindertes Mädchen, das die Gaukler nach einer Umweltkatastrophe todkrank im Straßengraben aufgelesen haben, in ein Heim gegeben wird, da sie für eine Werbekampagne nicht geeignet sei.Vor lauter Existenzangst sind die Gaukler fast bereit, Eli im Stich zu lassen, obwohl alle das Mädchen lieben. Da bittet Eli den Clown Jojo, ein Märchen zu erzählen. Und Jojo erzählt von der »Spiegelbilderwelt« und dem »Morgen-Land«, in dem alle Menschen ohne Sorgen leben, befreit von Not, Eifersucht und Macht …

Vorstellungen

Donnerstag, 01. November um 19.00 Uhr

Freitag, 02. November um 20.00 Uhr

Samstag, 03. November um 20.00 Uhr

Sonntag, 04. November um 18.00 Uhr

geeignet ab 9 Jahre

Kartenbestellung unter 0711/4400749-77

Von Michael Ende

Bearbeitung und Inszenierung von Dorothea Bassé-Sklenar