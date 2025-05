Kinder und Jugendliche der DAT-Kunstschule und Senior*innen des Hauses am Maienplatz setzen sich mit dem Jahresthema - “Das geheime Leben der Dinge” in vielfältiger Weise auseinander.

Die Kinder des Kunstspielplatzes im Alter von 3 -7 Jahren unter der Leitung von Milada Böhm beschäftigen sich mit dem Thema: „Wir sind den Geheimnissen auf der Spur”. Sie fertigen fantasievolle 3D-Bilder und geben Gegenständen neue Leben, so wird zum Beispiel aus einer Gabel eine Prinzessin.Die Kinder vom Spielraum Kunst im Alter von 7 - 10 Jahren arbeiten zum Thema mit Stein unter der Leitung von Lisa Dorfschmid. Die Jugendlichen des Jugendateliers im Alter von 10 - 15 Jahren, ebenfalls unter der Leitung von Lisa Dorfschmid, erstellen Skulpuren aus Stoff, die bespielt werden können..Die Senior*innen vom Haus am Maienplatz unter der Leitung von Susanne Prescher erschaffen ihre Arbeiten unter dem Titel: „Die fantastische Wandelbarkeit der Dinge”. Sie gestalten Bilder in denen sie Gegenständen eine neue Form geben.

Die Ausstellung ist während der regulären Öffnungszeiten der Bibliothek im Höfle bis Anfang August zu besichtigen.