Das Geheimnis der Jahreszeiten – 3D

Im Urlaub bei ihrem Großvater entdeckt ein kleines Mädchen namens Mia zufällig ein mysteriöses Stück Weltraum-Technik.

Edmund, Mias exzentrischer Onkel, stachelt das Mädchen dazu an, die geheimen Kräfte dieser Weltraum-Technik zu nutzen, um die Jahreszeiten auf der Welt zu manipulieren. Schnell ist sich Mia der Konsequenzen ihres Handelns bewusst aber Onkel Edmund will seinen Plan nicht aufgeben. Magic Globe ist eine mitreißende Geschichte mit einer verständlichen Storyline rund um die Jahreszeiten, den Wechsel von Tag und Nacht, das Wetter und vieles mehr, was das tägliche Leben auf unserem Planeten beeinflusst.