Mit der Lochkamera eine neue, alte Art der Fotografie entdecken: ohne Linse, ohne Elektronik. Die Lochkamera entführt in eine vergangene Welt, die durchaus zeitgemäß ist.

Die Technik wird reduziert auf ein ideales Maß – genau so viel wie nötig ist, um Fotografien zu machen. Nicht mehr und nicht weniger. Der erfahrene Lochkamera-Fotograf Christian Weigang führt in diesem Ein-Tages-Workshop in die Geheimnisse des Fotografierens mit der Camera obscura ein.