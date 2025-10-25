"Das Geheimnis der Sonnenritter" - Escape Room

Vor vielen, vielen Jahren, gar nicht weit von Eurem Zuhause entfernt, lebten drei Ritterbrüder, die so tapfer waren, wie sie nie ein Mensch gesehen hatte. Ihre Heimat war Burg Rotfels, ein prächtiger Bau mit vielen Türmen und gold-roten Dächern.

Dort wurden sie von jedem geliebt und verehrt, ihre Zukunft schien rosig, ihr Leben unbeschwert.

Doch es gab einen, der ihnen dieses perfekte Glück nicht gönnte: Der böse, alte Berggeist Grollus. Rasend vor Neid verfluchte er die Brüder, belegte das Land mit einem fürchterlichen Zauber und stürzte Rotfels mitsamt seinen Bewohnern ins Unglück.

Nur, wenn es den Brüdern gelänge, edle Jünglinge und kluge Maiden der Neuzeit zu finden, die mutig genug wären, sich dem Fluch zu stellen, sollten alle erlöst werden.

„Daran werden sie ganz sicher scheitern!“, dachte der verbitterte Grollus und rieb sich lachend die Hände.

Soll er recht behalten? Oder seid Ihr kühn genug, Burg Rotfels zu retten?

Samstag, 25. Oktober 2025 um 15:30 Uhr

Für Kinder von 8 - 12 Jahren

Eintritt frei

Anmeldung in der Stadtbücherei, Tel. 09852 – 34 56 oder per Mail an stadtbuecherei@feuchtwangen.de