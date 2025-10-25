„Die Perlen von Geopatra" – Escape Room

Mumien, Pharaonen, Sarkophage, Hieroglyphen – all das sind für Dich und Dein Team vom archäologischen Institut alltägliche Begegnungen.

So auch an diesem Samstagabend, an dem Ihr Euch vorgenommen habt, die Hieroglyphen der berüchtigten Pharaonentochter Nefertari LaMun zu entziffern. Mit klopfendem Herzen begebt Ihr euch in der archäologische Bibliothek das Abenteuer Eures Lebens…

Samstag, 25. Oktober 2025 um 18 Uhr

Für Jugendliche ab 12 Jahren

Eintritt frei

Anmeldung in der Stadtbücherei, Tel. 09852 – 34 56 oder per Mail an stadtbuecherei@feuchtwangen.de