DAS GEHEIMNIS VERBORGENER BOTSCHAFTEN

Jetzt sind junge Detektivinnen und Detektive gefragt!

Denn nicht alle Botschaften sind auf den ersten Blick lesbar. Manchmal verbergen sich Texte hinter Geheimschriften, verschlüsselten Codes oder rätselhaften Zeichen. Mit Spürsinn und Neugier entschlüsselt ihr geheime Hinweise, löst knifflige Rätsel und führt spannende Experimente durch. Ob es euch gelingt, das große Geheimnis zu lüften?