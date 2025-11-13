Das geht ja auf keine Kuhhaut

Das Umweltsündenregister des Menschen ist lang und beginnt nicht erst mit der Industrialisierung - schon im Mittelalter verstand sich der Mensch darauf, seine Umgebung nachhaltig zu belasten.

Die Gerber verbannte man wegen ihres stinkenden Handwerks vor die Tore der Städte und in das Dunkel der Keller, denn sie verschmutzten mit ihren fauligen Dämpfen und Abfällen Luft und Wasser.

Der Geograph Dr. Bertil Mächtle forscht an der Universität Heidelberg zu historischer Umweltbelastung und stellt die Zusammenhänge der. Er erklärt, weshalb das Große Haus nur dort errichtet werden konnte, wo es heute steht und unter welchen Bedingungen dort gearbeitet wurde. Mit geoarchäologischen Methoden soll im erhaltenen Gerberkeller des Nachbarhauses Nr. 22 bald untersucht werden, ob sich noch Überbleibsel der mittelalterlichen Umweltsünden erhalten haben, und ob die Waiblinger Gerber von einer tödlichen Gefahr betroffen waren, die an Gerbereistandorten damals häufiger auftrat - dem Milzbrand.