Das geht ja gut los!

Aus alt mach neu! Das neue Jahr geht gut los, wenn sich im Theater Ansbach so viele neue und bekannte Gesichter blicken lassen, um gemeinsam einen unvergesslichen Abend zu zaubern.

Das Ziel ist es, 2025 einen krönenden Abschluss und 2026 einen krachenden Start zu verpassen. Also nicht verpassen! Absolut jeder ist willkommen, während für ausreichend Unterhaltung gesorgt ist. Über den Abend hinweg findet eine bunte Gala statt, die witzige wie rührende kleine Einlagen vereint und mit Musik, Akrobatik, Tanz, Theater und Gesang gute Laune garantiert. Das Theater Ansbach freut sich auf einen Abend, der Menschen zusammenbringt und Grund zum Feiern liefert.

Neue und bekannte Gesichter:

Spiel.Werk Ansbach

Theater Kopfüber

Dance Company eMotion Ansbach

Frank Siebenschuh

Eda Sengül

Paul Sturm

Ensemble Theater Ansbach