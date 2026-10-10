Mit „Glorreich versieben“ zeigt das Duo „Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie“, wieder ihr einzigartiges Gesamtkunstwerk aus Musik, Kabarett, Sprachwitz und Improvisation.

Wer die beiden noch nie live erlebt hat oder nur aus „Die Anstalt“ oder der SWR3-Comedy kennt, bekommt hier die Chance, ihre explosive Mischung aus Witz, Tempo und absurden Situationen hautnah zu erleben. Auf der Bühne treffen Lieder auf aberwitzige Dialoge, spontane Einfälle auf pointierte Wortspiele, und die beiden spielen mit den Erwartungen des Publikums. Dabei ist der Anspruch immer derselbe: alles glorreich zu versieben – und genau das gelingt ihnen mit jeder Szene. Kein Detail ist zu klein, keine Absurdität zu groß.

„Glorreich versieben“ ist ein Abend, bei dem Humor, Sprachakrobatik und musikalische Einfälle ineinandergreifen, das Publikum überrascht und zum Lachen bringt. Ein Erlebnis, das man live sehen muss, um es wirklich zu verstehen.