Das Geschäft mit der Sehnsucht - Romance Scamming und Co.

Auf der Suche nach Partnerschaft und Liebe, aber auch in der Hoffnung auf den Traumjob, das schnelle Geld oder die tolle Wohnung, durchforsten täglich Menschen aller Altersklassen das Internet. Doch längst nicht immer werden ihre Hoffnungen dort erfüllt. Allzu häufig mündet die anfängliche Euphorie in einer persönlichen Tragödie und dem finanziellen Ruin der Opfer, gegen die in einigen Fällen sogar noch zusätzlich ein Strafverfahren eingeleitet werden muss. Der Vortrag von Ilona Gerstung zeigt, mit welchen Maschen die Täterinnen und Täter ihre Opfer teils um ihr gesamtes Vermögen bringen und gibt wertvolle Tipps, wie sie sich davor schützen können. In Zusammenarbeit mit dem Polizeipräsidium Ludwigsburg, Referat Prävention. Gebühr: 5,00 Euro. Anmeldung erforderlich bei der Schiller-Volkshochschule - www.schiller-vhs.de