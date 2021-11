Das Gesicht vom Nikolaus

Weihnachten steht vor der Tür und Ihr braucht dringend ein schönes Geschenk. Und über was freuen sich Eltern, Omas oder auch Freunde wohl mehr als über ein selbst gemachtes Kunstwerk? Und weil wir gerade bei Portraits sind… malen wir zusammen einen „Weihnachtskopf“: einen Nikolaus, einen Engelskopf, ein Rentier… und zwar auf Leinwand. Die ziehen wir eigenhändig auf eine Holzkiste auf und grundieren sie.

Solange die Grundierung trocknet schauen wir in der Galerie Stihl Portraits von Künstlern an und dann entwerfen wir unser eigenes Weihnachtsportrait und übertragen es auf die Leinwand. Jetzt muss es nur noch farbig in den schönsten Acrylfarben ausgemalt werden. Und fertig ist die Weihnachtsüberraschung!

Leitung: Juliane Sonntag

Kursnr.: K17