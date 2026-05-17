Das Gespenst von Canterville - von Jürgen Bülow nach Oscar Wilde

Das Schloss Canterville ist unter allen Geistern bekannt.

Hier haust nämlich das Gespenstervorbild schlechthin: Sir Simon, das berüchtigte Gespenst von Canterville, das unzählige Tricks fürs Spuken erfunden hat, das Menschen sogar zu Tode erschrecken kann… , beziehungsweise konnte. Als nämlich drei Geistermädchen die Möglichkeit erhalten eine Ausbildung im Schloss Canterville anzufangen, merken sie, dass Sir Simon nicht mehr das alte, furchteinflößende Monster von einst ist. Auch die amerikanische Familie, die in das Schloss einzieht, hält ihn für eine Lachnummer. So stellt sich allen die Frage: können Menschen und Geister zusammenleben?