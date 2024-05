Outdoor-Fitness mit Baby (-Bauch)

Präventionskurs für (werdende) Mamis (bei 80 % Teilnahme von Krankenkasse bezuschusst) Flexible 5er-/10er-Karte oder Einzeltermine möglich.

Dieser Outdoor-Fitness-Kurs an der frischen Luft ist perfekt für dich, wenn du schwanger bist oder nach der Entbindung schnell wieder fit werden möchtest. Er begleitet dich ab der 13. Schwangerschaftswoche bzw. nach abgeschlossener Rückbildungs-gymnastik. Das ideale Workout in der freien Natur für eine beschwerdefreie Schwangerschaft, eine leichte Entbindung, eine schnelle Rückbildung, dein Wohlfühlgewicht und eine optimale Entwicklung deines Babys. Bei diesem abwechslungsreichen Ganzkörpertraining schenken wir besonders dem Beckenboden Aufmerksamkeit und die Kids sind beim Training im Kinderwagen oder in der Trage mit dabei. Beim gemeinsamen Austausch im Anschluss an die Kursstunde hast du Gelegenheit dich mit anderen (werdenden) Müttern und der Trainerin auszutauschen.