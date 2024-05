Wenn die Eltern schwierig werden

Impulsiv, irrational, risikobereit und geneigt, Regeln zu ignorieren - das Verhalten von Kindern und Jugendlichen in der Pubertät treibt Eltern gelegentlich in die Verzweiflung.

Die Pubertät birgt Konfliktpotenzial, das die Beziehung zwischen Eltern und Kindern auf die Probe stellen kann. Was macht die Phase der Pubertät für uns Erwachsene so schwierig und aufwühlend? Warum stoßen wir als Eltern in dieser Zeit so oft an unsere persönlichen Grenzen?

Der Vortrag beschäftigt sich mit dem Erwachsenwerden und den damit verbundenen Auswirkungen auf das Familienleben.