torTüga Landratten Shanty Chor

Offenes Shanty Lieder Singen in der Chapel

torTÜga Landratten Shanty ChorOpen Jam Session am Lagerfeuer oder IndoorWir treffen uns zum gemeinsamen singen und musizieren im direkten Anschluss an die Vereinssitzung der Fabrik Für Kunst & Kultur e. V. - diese endet erfahrungsgemäß zwischen 21 und 22 Uhr. Bei schönem Wetter Landratten-gemäß am Lagerfeuer, ansonsten in der Chapel (bzw. einem der Nebenräume falls es in der Chapel zu kalt ist).

Einmal im Jahr treffen wir uns mit Gleichgesinnten im Piraten-Outfit beim torTÜga Piraten Festival und singen dort Stocherkahn-fahrend auf dem Neckar! Aye!!