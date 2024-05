Maientagsmotette mit der Göppinger Kantorei

Auch dieses Jahr wird die Göppinger Kantorei

ihren Beitrag zum Maientag leisten. Die Maientagsmotette beginnt am Sonntag, dem 16. Juni, um 18 Uhr in der Oberhofenkirche. Das Concerto Vocale unter der Leitung von Bezirkskantorin Cindy Rinck gestaltet eine musikalische Stunde. Das Programm lädt ein, nach dem festlichen Treiben zur Ruhe zu kommen und gewährt unter anderem bereits einige Einblicke in

die wundervollen Chornummern aus dem Paulus von Mendelssohn.