Auf dem Weg – 1300 km zu mir

Romanverfilmung von Luc Tessons "Auf versunkenen Wegen"

​Regie: Denis Imbert, F 2023, 95 Min.

Ein schwerer Unfall bringt Pierre auf die Intensivstation und zum Nachdenken. Gegen jeden ärztlichen Rat entscheidet er sich nach Verlassen des Krankenhauses, Frankreich abseits aller Straßen und Pfade allein zu Fuß zu durchqueren. Die Texte, die er während der Wanderung schreibt und spricht, sind durchaus feinsinnig, leise poetisch, oft lakonisch. Seine Betrachtungen zur Natur und zur Rolle des Menschen in ihr sind dabei ebenso kritisch wie der Blick auf die eigene Persönlichkeit, die von Schritt zu Schritt immer mehr an Kraft zu gewinnen scheint. Einfach immer weitergehen! So könnte die Essenz dieser Geschichte lauten, die mit sanftem Optimismus und Poesie von der reinigenden Macht des Gehens erzählt.

​