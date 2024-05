Unter dem Motto "Zwischen den Welten" erwarten Euch bei den Jugendkulturtagen 2024 zwei Wochen voller Kreativität und Begegnungen.

Die Jugendkulturtage 2024 in Göppingen bieten in der Stadtkirche und drum herum ein vielfältiges Programm für Jugendliche und Erwachsene. Sie starten mit einem großen Open Air auf dem Schloßplatz am 22. Juni, gefolgt von Filmabenden, Workshops, Begegnungen und Podiumsgesprächen. Besonders hervorzuheben sind die Werkstatttage, bei denen Jugendliche kreativ und experimentell erkunden, in welcher Welt sie leben und wie es ist, zwischen den Welten zu sein.

Das Veranstaltungsprogramm umfasst Workshops, Tanz- und Graffiti-Events, einen Jugendball, ein Open-Air mit Live-Musik sowie interaktive Aktivitäten wie VR-Reality und Mitmach-Zirkus. Es gibt auch Angebote zur Förderung von Zivilcourage und Prävention von Radikalisierung.

Das Abschlusswochenende bietet einen Poetry Slam und ein Podiumsgespräch über queere Beziehungen.