Maximus Fight Night IV

Dich erwarten actiongeladene K1-Kickboxkämpfe, Boxkämpfe, sowie Kämpfe nach Full Muay Thai Rules. Junge Talente und auch unsere deutschen und internationalen Profis werden Ihr Bestes geben.

Nachdem unsere dritte Auflage am 27.01.24 im Sportpark Weil in Esslingen ein voller Erfolg war, ziehen wir mit unserer Veranstaltungsreihe in die EWS Arena nach Göppingen.

Dich erwarten actiongeladene K1-Kickboxkämpfe, Boxkämpfe, sowie Kämpfe nach Full Muay Thai Rules. Junge Talente und auch unsere deutschen und internationalen Profis werden Ihr Bestes geben um in der EWS Arena im Ring zu glänzen. Verpasse nicht dieses einmalige und emotionale Erlebnis. Wir versprechen Dir einen Abend welchen Du so schnell nicht vergessen wirst

Das erwartet Dich am 22.06.2024:

- CHARLY GLASER KÄMPFT UM DIE WM DER WKU (K1)

- MAXIMUS MUAY THAI CHAMPIONSHIP (K1)

- "CHRISTOPHER HOPP VS ARJAN HAJDARI" (Muay Thai)

- DEUTSCHE MEISTERSCHAFT DER WKU (K1)

- "CHRISTOPH MARK VS TBA" (K1)

- 4 - MAN K1 TOURNAMENT -90KG (K1)

- K1 SUPERFIGHTS

- SPECIAL FIGHTS WITH MMA GLOVES

- "ADINA DRAGANOVIC VS HELEN LEMMLE" (MMA GLOVES)

u.v.m.

Alle unsere Highlights und unsere weiteren Kämpfer werden in den nächsten Wochen auf unserer Homepage, www.teammaximus-events.com, und auf Instagram vorgestellt. Folgt uns auf Instagram und bleibt up to date "@team_maximus_events".

Beginn: 17:00 Uhr (Einlass ca. 60 Minuten vor Beginn)