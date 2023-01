Das Goldschmiedehandwerk als Arbeitsplatz der Familie. Ein Blick auf Frauen und Kinder von Goldschmieden in Gmünds reichsstädtischer Zeit

In Schwäbisch Gmünd lebte in reichsstädtischer Zeit ein Fünftel der Stadtbevölkerung von der Silberverarbeitung. Der Vortrag fragt nach den sozialgeschichtlichen Besonderheiten des Gmünder Gewerbes im Verhältnis zu den zünftisch organisierten Goldschmieden anderer Städte. Wie wirkten sich die Besonderheiten der hohen Spezialisierung und der hohen Produktionszahlen bei üblichem Verzicht auf die Gesellenwanderung auf die Familienstrukturen aus? Der Blick auf Frauen und Kinder von Goldschmieden, die im Beruf mitarbeiteten, lässt beispielsweise auf eine zielgerichtete Wahl von Eheschließungen bzw. -gatten schließen.

Kreuzanhänger, Schwäbisch Gmünd, 18. Jahrhundert, Silberfiligran, Email. © Museum im Prediger, Schwäbisch Gmünd

Goldschmiede stellten im 17. und 18. Jahrhundert normalerweise eine kleine Elite der Stadtbevölkerung dar, welche durch die numerische Begrenzung ihrer Zunftmitglieder gesicherte Einkünfte im lokalen Markt suchten. In Gmünd, wo etwa ein Fünftel der Stadtbevölkerung von der Silberverarbeitung lebte, waren die Bedingungen in vieler Hinsicht konträr. In Kooperation mit, teils auch Abhängigkeit vom Handel wurde einerseits für auswärtige Märkte produziert und andererseits konnten ärmere Bevölkerungsschichten, die zuvor von der Nutzung von Silber ausgeschlossen waren, durch billigere Gmünder Produkte in alltäglichen Umgang mit Silber kommen.

Wie wirkten sich die Besonderheiten der hohen Spezialisierung bei hohen Produktionszahlen der Gmünder Goldschmiede mit dem Verzicht auf die Gesellenwanderung auf die Familienstrukturen aus? Deutlich werden Einflüsse auf die Wahl der Eheschließungen und auf die Mitarbeit der gesamten Familien und ggf. des Gesindes. Frauen und Mädchen arbeiten im Beruf mit. Eine gute Einführung hierzu gab bereits die 1999 erschienene Dissertation von Heike Krause-Schmidt. Der Vortrag fragt darüber hinaus nach den sozialgeschichtlichen Besonderheiten des Gmünder Gewerbes im Verhältnis zu den zünftisch organisierten Goldschmieden anderer Städte und dem von Manufakturbetrieben dominierten in Hanau, später auch in Pforzheim und Oehringen, auf der Basis von Vergleichsmöglichkeiten eines noch unveröffentlichten Katalogs der Goldschmiede in Württenberg und statistischen Auswertungsmöglichkeiten der Kirchenbücher.

Hans Pezolt, Zwei Sturzbecher der Familie Tetzel, Nürnberg, um 1610, Silber, vergoldet, getrieben, gegossen, graviert, geätzt (Detail). © Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg, Foto: Monika Runge.

Eine Veranstaltung im Rahmen der Sonderausstellung TIMELESS SILVER im Museum im Prediger

in Kooperation mit der Gmünder Volkshochschule e. V.