Das grüne Versprechen

Vortrag

Die Finanzmärkte stolpern von einer Krise in die nächste. Ratlose Sparer verlieren aufgrund von Inflation Jahr für Jahr Geld. Und im Aktiendepot verstecken sich oftmals Ausbeutung und Umweltzerstörung. Macht daher eine nachhaltige Geldanlage Sinn? Sachbuchautor Frank Herrmann meint: ja. Er zeigt in seinem Vortrag, dass ein nachhaltiger Umgang mit Geld Teil einer Grundhaltung ist, mit der jeder von uns die Welt ein wenig „fairändern“ kann. Der Betriebswirt und Nachhaltigkeitsexperte präsentiert unterschiedliche nachhaltige Anlageformen und erklärt unter anderem, was Alternativbanken anders machen, was Aktionäre bewirken können oder warum wir das Finanzsystem viel stärker hinterfragen sollten.