Auf dem Freigelände des Technik Museum Sinsheim versammeln sich unzählige Motorräder und Mofas aller Epochen und Hersteller.

Ob BMW, NSU, Harley-Davidson oder Indian, alle werden sie dabei sein. Sie dürfen sich auf beeindruckende Veteranen, blankpolierte Neuzeit-Modelle und Benzingespräche unter Fans freuen. Natürlich wird auch die spektakuläre Steilwandshow der Lucky Daredevils aus den Niederlanden nicht fehlen. Ein breites gastronomisches Angebot sowie eine bunte Händlermeile runden das große Motorradwochenende ab.