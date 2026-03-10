Das große Motorradwochenende

Zweirad-Legenden hautnah erleben.

Das Freigelände des Technik Museum Sinsheim wird zum Treffpunkt für Motorrad- und Mofa-Enthusiasten aus allen Epochen! Von klassischen BMWs und NSU-Modellen bis hin zu legendären Maschinen von Harley-Davidson und Indian – hier trifft Tradition auf Leidenschaft.

Freu dich auf beeindruckende Veteranen, glänzende Neuzeit-Modelle und spannende Benzingespräche mit Gleichgesinnten. Ein absolutes Highlight ist die spektakuläre Steilwandshow der „Lucky Daredevils“ aus den Niederlanden, die mit atemberaubenden Stunts für Gänsehautmomente sorgt.

Abgerundet wird das große Zweiradwochenende durch eine vielseitige Händlermeile und ein breites gastronomisches Angebot, das keine Wünsche offen lässt. Ein Event, das du dir als Motorradfan nicht entgehen lassen solltest.