Das große Songslam Jahresfinale

„Es geht nie um den Sieg. Es geht immer um die Songs.“

Im Jahresfinale treten die Gewinner*innen der ersten vier Tübinger Song Slams gegeneinander an. Das heißt, ihr habt es in der Hand, wer zum krönenden Abschluss die Club-Voltaire-Bühne & die Tübinger Herzen erobert.

Die vier wagemutigen Musiker*innen treten mit selbstgeschrieben Songs in gemütlicher Wohnzimmeratmosphäre auf unserer Songslam-Bühne an, und die Ihr entscheidet, wer bis ins Finale vorstößt und am Ende den goldendsten aller Blumentöpfe gewinnt.

Ein wilder Abend mit musikalischen Urgesteinen, neuer Lieder-Liebe und einer Genre-Mischung, gezähmt nur von Eurem Moderator Manuel Huth.

Also vorbeikommen – Neues entdecken – mitreden und genießen!