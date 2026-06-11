Das große Songslam Jahresfinale

„Es geht nie um den Sieg. Es geht immer um die Songs.“

Im Jahresfinale treten die Gewinner*innen der ersten vier Tübinger Song Slams gegeneinander an. Das heißt, ihr habt es in der Hand, wer zum krönenden Abschluss die Club-Voltaire-Bühne & die Tübinger Herzen erobert.

Die vier wagemutigen Musiker*innen treten mit selbstgeschriebenen Songs in gemütlicher Wohnzimmeratmosphäre auf unserer Songslam-Bühne an, und die Ihr entscheidet, wer bis ins Finale vorstößt und am Ende den goldensten aller Blumentöpfe gewinnt.

Ein wilder Abend mit musikalischen Urgesteinen, neuer Lieder-Liebe und einer Genre-Mischung, gezähmt nur von Eurem Moderator Manuel Huth.

Also vorbeikommen – Neues entdecken – mitreden und genießen!

Die heiligen Sorglos Song Slam Regeln:

4 Sorglos Song Slam Sieger*innen (Solo oder Duo) | Looper erlaubt | Keine (vor)eingespielten Klänge | Keine Cover | Keine Requisiten | Das Publikum hat immer (Un-) Recht.