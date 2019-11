Das große franz.K-Varieté

Auch das Jahr 2019 neigt sich unweigerlich dem Ende zu und damit bricht die Wartezeit an - im franz.K weniger aufs Christkind als auf das jährliche große Silvester-Varieté, das wie immer auch bereits am Tag vor dem Jahreswechsel zu sehen ist. Dass das Warten lohnt, zeigen die im wahrsten Sinne des Wortes viel versprechenden Artisten: denn wenn das Jahr 2019 und die Aussichten für den Planeten düster mit kaum einem Licht am Horizont erschien, dann zeigt Volker Maria Maier am letzten Tag des Jahres in einer Licht-Jonglage, dass im neuen Jahr auch bei düsteren Aussichten alles leichter und bunter geschaukelt werden könnte, wenn man den Mut dazu aufbrächte. Und wenns bei Ihnen im Jahr 2019 ätzend und stur auf und ab ging, zeigt Sina Brunner, wie es auch biegsam, geschmeidig und scheinbar die Schwerkraft überwindend an Tissue und Pole vertikal gehen kann. Wenn Sie dagegen in 2019 und auch schon in 2018 und 2017 so richtig angeödet waren von den Wortverrenkungen in politischen Reden, dann hören Sie bei Markus Jeroch, wie wirklich geistreiche Wortjonglage seine befreiende Wirkung aus Denkschablonen entfaltet. Und wenn schließlich in 2019 zwar viel und gerne über eine neue künstliche Mensch-Maschinen-Intelligenz schwadroniert, aber das Naheliegenste, die Erhaltung der Biosphäre sträflich vernachlässigt wurde, so lassen sie sich auf spektakuläre, aber ganz körperliche Art von Poppin Hood ein ganz ungefährliches Mensch-Maschine Spiel vortanzen. Und, last but least, soll in 2020 wesentlich mehr Musik drin sein und wir beginnen das schon am (zweit-)letzten Tag des Jahres... mit dem Songwriter Stumfol.