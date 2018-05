galerie am tor / 25 Jahre Das große Sommerschmuck Jubiläums-Event in Langenburg

× Erweitern Galerie am Tor Topas Set

Das 25-jährige Bestehen wird mit einem farbenfrohen Jubiläums-Sommerschmuck-Event in Langenburg am Samstag, den 23. 6. und Sonntag, den 24. 6. von 13 – 18 Uhr gefeiert.

Petra und Uwe Thamm, das ganze Goldschmiede- und Verkaufsteam danken ihren Kunden sehr herzlich für deren Treue rund um Schmuck, Uhren und Accessoires.

„Farbenvielfalt aus aller Welt“ mit Schmuck, Edel- und Halbedelsteinen aus vielen Ländern, die in der Goldschmiede verarbeitet werden um das Besondere und Außergewöhnliche anbieten zu können, werden präsentiert.

Freuen Sie sich auf Farbe, Form und gutes Design. Es gibt tolle Jubiläumsangebote und es kann das eine oder andere „Schnäppchen“ gemacht werden.

Ergänzt wird das Jubiläums-Event im schönen Garten und den Terrassen mit Mode von „Andrea Gunst“, Live Musik von „Solid-Five“, einer Cocktail- und Eisbar und Snacks.

Bei schlechter Wetterlage, also Regen, findet alles in den Innenräumen der „galerie am tor“ auf 3 Etagen statt.