Das grosse Schlagerfestival.XXL

Florian Silbereisen präsentiert in 25 der größten Konzertarenen Deutschlands und Österreichs die neue Lust auf Schlager.

Dabei sein werden viele der Stars, die bei der Schlagerfest.XXL-Jubiläumstour 2021 angekündigt waren – natürlich mit den Höhepunkten aus dem Schlagerfest.XXL-Jubiläumstour-Programm. Aber Florian Silbereisen wird auch mit neuen Künstlern auf der Bühne stehen.

„Aufgrund von Terminkonflikten müssen drei der Konzerte der Tournee DAS GROSSE SCHLAGERFEST.XXL – Die Party des Jahres 2022 leider um einige Tage verschoben werden“, heißt es in einem Statement des Veranstalters Semmel Concerts. Ersatztermin für die Show in der SAP Arena ist der 09. Mai 2022.

Bereits für diese Shows gekaufte Karten behalten für den neuen Termin ihre Gültigkeit. Sollte eine Teilnahme am neuen Termin nicht möglich sein, können die Karten an der Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden, an der sie gekauft wurden.