Peter Autschbachs TA2

nstrumentale Vielsaitigkeit in Form von organisierter Unabhängigkeit in treibenden Groove gehüllt – das und noch viel mehr ist TA2: in der Tradition legendärer Fusion-Bands wie Return To Forever, John McLaughlins Mahavishnu Orchestra oder den Dixie Dregs loten die vier Musikerinnen und Musiker um den renommierten Jazzgitarristen Peter Autschbach mit ihrem Können und ihrer Spielfreude die Grenzen von Rock, Pop und Jazz aus.

TA2 präsentiert seine akustischen Wanderungen durch die Musiklandschaften in einem eigenen, wiedererkennbaren Gruppensound. In den ebenso frischen wie klugen Kompositionen des Bandleaders kommen dabei die unterschiedlichsten Klangfarben und Tonbilder zum Ausdruck.

Das virtuose Violinspiel von Marta Danilkovich verleiht TA2 einen hohen Wiedererkennungswert. Sie wird dabei gekonnt von NicoDeppisch am Bass und Jan Melnik an den Drums in Szene gesetzt, während ihr Peter Autschbach mit mitreißenden Soli freundschaftlich Paroli bietet.

Peter Autschbach – Gitarre

Marta Danilkovich – Violine

Nico Deppisch – Bass

Jan Melnik – Schlagzeug