Team Me (NOR)

Team Me, eine der beliebtesten und einflussreichsten Indie-Bands Norwegens, eroberte die Musikszene mit ihrem mit dem Spellemann ausgezeichneten Debütalbum "To The Treetops!" (2011). Angeführt von Songwriter und Leadsänger Marius Drogsås Hagen hat sich die Band im Laufe der Zeit hervorrangend weiterentwickelt. Nach einer Pause von acht Jahren zwischen ihrem zweiten Album "Blind As Night" (2014) und dem letzten Album "Something In The Making", fühlte sich das Comeback-Album für die Band und ihr Publikum wie eine Rückkehr an.

Nun, etwas mehr als ein Jahr nach ihrem Comeback-Album, kehrt das Septett aus Elverum, Norwegen, mit ihrem vierten Album "Return To The Riverside" zurück. Marius Drogsås Hagen schrieb Songs über seine prägenden Jahre und Erfahrungen in Elverum.

Musikalisch gesehen ist "Return To The Riverside" eine "back to basics"-Angelegenheit. Die reduzierten und organischen Arrangements lassen die Songs von Hagen noch heller erstrahlen. Das Album behandelt persönliche Themen wie Depression, psychische Gesundheit, Drogenmissbrauch, Nostalgie und Liebe.

"Return To The Riverside" ist eine Liebeserklärung an Hagens Heimatstadt und die Menschen dort. Das Album erkundet die Rückkehr in die vertraute Umgebung der Kindheit und Jugend nach dem Verlassen und dem Sammeln von neuen Erfahrungen. Hagen versucht, eine "Zeitschleife" zu schaffen, um das Geschehene mit einer neuen Perspektive zu betrachten und zu verstehen, wie es ihn beeinflusst hat und wie er auf andere gewirkt hat.

