Wo tut´s denn weh?: Bilderbuchkino für Kinder ab 4 Jahren

Im Wartezimmer von Frau Dr. Huhn ist jede Menge los! Herr Bär hat an seinem Geburtstag zu viel Sahnetorte gegessen und danach noch ein Stück Stinkekäse verputzt. Nun plagen ihn Übelkeit und Bauchweh. Doch Frau Huhn weiß was zu tun ist, und die Anti-Grummel Tropfen aus dem Medizinschrank helfen sofort. Frau Giraffe hat sich beim Cabriofahren den Hals verkühlt. Nun bereitet ihr eine fiese Cabriokokken-Infektion Halsschmerzen. Frau Dr. Huhn verordnet ihr angenehm wärmendes Rotlicht. Und Frau Igel hat Herzschmerz. Sie hat sich versehentlich in eine Wurzelbürste verliebt. Wie konnte das nur passieren? Auch hier weiß Frau Dr. Huhn Rat: Ganz klar, Frau Igel braucht eine Brille! Ein fröhliches Bilderbuch, das Kinder auf den Arztbesuch einstimmt, nach dem Bilderbuch von Ninette Sarnes. Kindergartengruppen sind zur Veranstaltung herzlich willkommen. Eine Anmeldung ist erforderlich.