Wiener Glasharmonika Duo

Vier Wochen vor Weihnachten präsentiert das gefeierte Wiener Duo ein zauberhaftes und seltenes Konzert.

1760 in London: Benjamin Franklin erfindet ein magisches Instrument und nennt es „Glasharmonika“. Seine „neue Gläser Maschin“ wird in allen Konzertsälen Europas euphorisch gefeiert und ist aus der europäischen Musikkultur nicht mehr wegzudenken. Mozart erweist der Glasharmonika mit seinem letzten kammermusikalischen Werk seine Referenz, Haydn, Salieri und viele mehr komponieren für dieses Instrument. Um 1850 neigt sich die glanzvolle Ära der Glasharmonika allmählich dem Ende zu. Erst im 21. Jahrhundert darf die Glasharmonika wieder glänzen.

Die Renaissance der Glasharmonika ist eng mit dem künstlerischen Werdegang des Wiener Glasharmonika- Duos Christa und Gerald Schönfeldinger verbunden. Seit 25 Jahren bieten sie eine Symbiose von poetisch-virtuoser Kammermusik und meditativen Klangwelten ungeahnter Intensität. Ob in der Royal Albert Hall London, im Wiener Musikverein, bei den Salzburger Festpielen, im Konzerthaus Berlin, in der Suntory Hall in Tokyo, in der Elbphilharmonie oder im Kennedy Center, ihre melodische klangvolle und wunderschöne Musik-Kunst aus Glas begeistert, fasziniert, berührt.