Vom Glück des Zuhörens

Die bekannteste Notärztin der Republik, Dr. Lisa Federle aus Tübingen landete mit ihrer Autobiografie auf Anhieb in der „Spiegel Bestseller“-Liste.

Alleinerziehende Mutter mit vier Kindern. Erfolgreiches Medizinstudium. Leitende Notärztin in Tübingen. In der Corona-Pandemie mit pragmatischen Vorschlägen ein verlässlicher Anker in der Krise. Ihr „Tübinger Weg“ avanciert zum bundesweiten Leitmodell. Für ihr soziales Engagement wird die Notärztin 2020 von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dem Bundesverdienstkreuz und 2023 mit dem Barbara-Künkelin-Preis Schorndorf ausgezeichnet.

Die Legende und Schlager-Ikone Dieter Thomas Kuhn und sein langjähriger Freund und Gitarrist Philipp Feldtkeller begeben sich mit ihr auf Lesereise. Im neuen Buch spricht Lisa Federle über Probleme, mit denen sie täglich konfrontiert wird: Einsamkeit, Demenz, Angst, Depression, von psychosomatischen Folgen persönlicher Krisen ganz zu schweigen. Allzu oft geht es um Dinge, die über das persönliche Schicksal hinaus auch gesellschaftliche Fragen betreffen. Hier wird klar, wie sehr gesellschaftliche Konventionen ein Leben belasten und die Betroffenen dennoch einen Weg zum persönlichen Glück finden können. Eine Ärztin, die hinschaut, nachfragt und seit vielen Jahren Schicksale und Lebensträume begleitet.

Lisa liest – und was dann noch passiert, gerät zu einer kreativen Überraschung der kollektiven Art.

Zum Mitschmunzeln, Mitwippen, Mitschunkeln und zum Mitsingen.