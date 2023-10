The International Guitar Night 2023

Die Konzertreihe „International Guitar Night“ bedeutet für Liebhaber akustischer Gitarrenmusik bereits seit vielen Jahren ein Highlight im musikalischen Jahr. Meistergitarristen und Gitarristinnen aus aller Welt in jährlich wechselnder Besetzung bereiten Musikbegeisterten in ganz Deutschland regelmäßig unvergessliche Konzertabende.

Die International Guitar Night präsentiert in diesem Jahr Peter Finger (D), Dave Goodman (CA), Tim Sparks (USA), Émilie Fend (FRA).

Peter Finger (Deutschland)

Peter Finger, dem Initiator der „International Guitar Night“, gelingt die perfekte Harmonie von Virtuosität, Musikalität und Komposition. Sein musikalischer Kosmos ist grenzenlos, zeugt von profunder Kenntnis der Musikgeschichte wie des Kontemporären. So wird der aufmerksame Zuhörer immer wieder auf die Klangsprache Debussys, Ravels oder Strawinskys stoßen – und sich im gleichen Atemzug vielleicht in rockigen Gefilden wiederfinden, verführt zu „Saitensprüngen“ in die weite Welt des Jazz. Oder er bestaunt Fingers fast orchestrales, manchmal atemberaubend experimentelles Geflecht aus Rhythmus, Harmonik und Melodie. Peter Fingers Musik ist stets sinnlicher Hochgenuss fern jeder intellektueller Gedankenkühle. Anspruchsvoll und anregend zugleich.

www.peter-finger.com

Émilie Fend (FRA)

Die 1995 geborene Französin spielt bereits seit Kindesbeinen Gitarre und fand im Alter von 16 Jahren ihre wahre Leidenschaft in der klassischen Musik und im klassischen Gitarrenrepertoire. Nach erfolgreichen Studienabschlüssen in Straßburg und Köln (mit Auszeichnung) vertieft sie ihre Ausbildung u.a. an der Universität Münster. Neben Soloauftritten z.B. in Wuppertal oder im Festspielhaus Baden-Baden gewann sie 2022 den HASPA Guitar Cup bei den Hamburger Gitarrentagen, gefolgt vom NRW-Gitarrenpreis ‚Stephen Goss‘ 2023 und einem Finalplatz beim Wettbewerb der Dutch Guitar Foundation. In diesem Jahr stehen für die aufstrebende Künstlerin CD-Aufnahmen und Aufführungen (nicht nur) als Solistin im In- und Ausland auf dem Programm. So gehörte zu ihren letzten Aktivitäten ein Auftritt als Solistin mit dem Streichorchester der HfMT Köln mit Leo Brouwers Tres Danzas Concertantes.

www.emilie-fend-guitar.com

Dave Goodman (CA)

Dave Goodman ist ein wahres Multitalent: Der gebürtige Kanadier ist gleichermaßen Ausnahmemusiker, Storyteller und Entertainer. Die energiegeladenen Auftritte des weitgereisten Singer-/Songwriters sprengen die Genres, dabei versteht er es, sein Publikum mit gefühlvollen Balladen genauso wie mit kraftvollen, rockigen Songs mitzureißen und zu berühren. Die faszinierende Kombination seines umwerfend schönen Gitarrenspiels mit phänomenaler Fingerfertigkeit auf Weltklasseniveau und zeitlosen Eigenkompositionen, gepaart mit einem Talent, erlebte Geschichten mit Witz und Charme zu präsentieren, machen ihn zu einem weltweit geschätzten Akustikkünstler und seine Konzerte zu einem echten Erlebnis.

www.dave-goodman.info

Tim Sparks (USA)

Mit einem großen Knall eroberte Tim Sparks einst die Akustikgitarrenwelt, als er Tschaikowskys „Nussknacker Suite“ für Sologitarre arrangierte und damit 1993 die National Fingerpicking Championship gewann. Seiner Liebe zu den Klangwelten und ungeraden Rhythmen der Musik des Balkans und des nahen Ostens war die „Balkan Dreams Suite“ gewidmet, ebenso wie „Guitar Bazar“. Auch hier sorgte Sparks wieder für Aufsehen, als er nämlich die rumänischen Volkstänze von Béla Bartók für die Gitarre bearbeitete. Tim Sparks ist ein Meister der Steelstring-Gitarre, der seine nordamerikanischen Wurzeln in Country, Blues und Jazz auf höchst fruchtbare Weise mit klassischen und ethnischen Einflüssen zu verschmelzen weiß.

www.timsparksguitar.com