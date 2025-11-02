Das Häuschen von Igel, Hahn und Mäuschen

Figuren Theater Phoenix Künkelinstraße 33, 73614 Schorndorf

Ein verlassenes Häuschen – das kommt dem Igel, dem Hahn und dem Mäuschen gerade recht.

Dort nisten sie sich ein und führen ein lustiges Leben. Das könnte noch lange so bleiben, stünde das Häuschen nicht gerade da, wo der Wald des Fuchses und der Hügel des Wolfes aufeinander treffen. Ausnahmsweise sind sich die Beiden einmal einig: Im Häuschen wartet eine leckere Mahlzeit auf sie! Wenn nur die verflixte Türe nicht verschlossen wäre! Den Bären braucht es zum Kumpan, damit er die Türe eindrücken kann. Doch Igel, Hahn und Mäuschen wissen sich zu wehren.

Info

Figuren Theater Phoenix Künkelinstraße 33, 73614 Schorndorf
Kinder & Familie, Theater & Bühne
Google Kalender - Das Häuschen von Igel, Hahn und Mäuschen - 2025-11-02 15:00:00 Google Yahoo Kalender - Das Häuschen von Igel, Hahn und Mäuschen - 2025-11-02 15:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Das Häuschen von Igel, Hahn und Mäuschen - 2025-11-02 15:00:00 Outlook iCalendar - Das Häuschen von Igel, Hahn und Mäuschen - 2025-11-02 15:00:00 ical

Tags