Das Häuschen von Igel, Hahn und Mäuschen

Ein verlassenes Häuschen – das kommt dem Igel, dem Hahn und dem Mäuschen gerade recht.

Dort nisten sie sich ein und führen ein lustiges Leben. Das könnte noch lange so bleiben, stünde das Häuschen nicht gerade da, wo der Wald des Fuchses und der Hügel des Wolfes aufeinander treffen. Ausnahmsweise sind sich die Beiden einmal einig: Im Häuschen wartet eine leckere Mahlzeit auf sie! Wenn nur die verflixte Türe nicht verschlossen wäre! Den Bären braucht es zum Kumpan, damit er die Türe eindrücken kann. Doch Igel, Hahn und Mäuschen wissen sich zu wehren.