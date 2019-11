Das hab' ich auch gehabt! Spielzeug aus dem Wirtschaftswunder

Spielzeug ist stets ein reizvoller Spiegel für gesellschaftliche Entwicklungen. Auch die Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg mit ihrem Wandel vom Nachkriegsmangel hin zum Überfluss des Wirtschaftswunders haben deutliche Spuren in den Kinderzimmern der jungen Bundesrepublik hinterlassen. So werden die Notzeiten direkt nach dem Krieg mit ihrer schlechten Ernährungslage beim Warenangebot eines Kinderkaufladens sichtbar. Im Spielgeschäft gab es nur Kaffee-Ersatz-Mischungen und „Götterspeise ohne Zucker“ sowie Fleischbrühe in „Friedensqualität“ im Angebot.

Dank Marshallplan, Währungsreform und hoher Leistungsbereitschaft ging es nach 1950 stetig wirtschaftlich aufwärts. Die Lebensqualität der Bevölkerung stieg an. Das neue Konsumverhalten äußerte sich in sogenannten „Fress- wie Haushaltswellen“. Im Spielzeugbereich dokumentieren chic eingerichtete Puppenstuben und Elektrogeräte wie Kühlschrank, Fön oder E-Herd den modernen Lifestyle. Auch die „Reisewelle“, die die Westdeutschen nach Oberbayern, in den Schwarzwald und vor allem in das Sehnsuchtsland Italien führte, schlug sich mit bunten Brettspielen nieder. Folgerichtig erreichte auch der Siegeszug des Autos wie des Fernsehens als Massenmedium die Kinderzimmer: Parkhäuser und Rennautobahnen im Kleinformat, Lurchi und Mecki als Medienhelden werden Bestandteil der Kindheit. Selbst die ungebremste Fortschrittseuphorie in Punkto Atomkraft wurde den Jüngsten 1958 als Spielzeug-Atomkraftwerk vermittelt.

Die Ausstellung zeigt mit einer Fülle von Objekten die bunten Spielwelten der Wirtschaftswunderjahre. Die Besucher können Wissenswertes entdecken und gleichzeitig auch in nostalgischen Erinnerungen schwelgen. Und bestimmt können viele beim Anblick der Objekte ihren Kindern und Enkeln sagen: „Das hab' ich auch gehabt!“