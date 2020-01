Max und Mia wollen gemeinsam spielen. Dann passiert es mittendrin, sie streiten sich. Als dann noch Susi dazukommt bleibt Mia traurig allein zurück. Das macht sie wütend und so passieren Dinge, die sie eigentlich gar nicht will. Max ist sauer und will nie wieder mit ihr spielen. Ob sie am Ende doch wieder zusammenkommen, vielleicht sogar alle Drei? Sie werden es erfahren.

Eine heitere Geschichte vom Streiten und Vertragen, vom Verlieren und Gewinnen und wie Versöhnung möglich ist.