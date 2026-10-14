Das Haus in Montevideo

Dass er seine eigene Schwester einst wegen einer unehelichen Schwangerschaft aus dem Haus gejagt hat, hält er bis heute für völlig gerechtfertigt.

Doch ausgerechnet diese Schwester macht Näglers älteste Tochter Atlanta zur Erbin eines Hauses in Montevideo. Für den Professor beginnt ein moralischer Drahtseilakt. Denn bei zwölf Kindern ist Geld schließlich Mangelware. Gemeinsam mit Tochter Atlanta und seinem treuen Freund, dem Pastor, reist er nach Südamerika.

Dort wartet eine Überraschung nach der anderen. Näglers moralische Grundsätze geraten dabei gehörig ins Wanken.