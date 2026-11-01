Von Kirsten Fuchs.

Claire übernimmt die Wohnung ihrer Schwester Luise, die zum Studieren in die USA geht, und steigt in deren erfolgreichen Insta- Kanal ein. Ihr erster Auftrag: Sie soll ein Interview mit der Gründerin des Labels „Heimatkleid“ führen. Nachhaltig, regional produziert und modisch – eigentlich ein überzeugendes Konzept. Doch während des Interviews eskaliert die Situation vor dem Geschäft: Farbbeutel fliegen, Menschen skandieren „Nazis raus!“. Claire versteht nicht, was an dem Label und seinen Idealen problematisch sein soll.

In ihrem Monolog Das Heimatkleid zeigt Kirsten Fuchs, wie schleichend politische Beeinflussung wirken kann und wie schwierig es ist, die eigene Haltung zu finden, wenn Sympathie, Zweifel und gesellschaftliche Konflikte aufeinandertreffen. Ein eindringliches Stück über die Mechanismen rechter Radikalisierung, über Verantwortung und über den Moment, in dem Wegsehen keine Option mehr ist.

Mit: Sophie Weikert

Regie: Robert Arnold

Kostüm: Christina Wachendorff

Aufführungsrechte: Rowohlt Theaterverlag

Buchbar auch als mobile Produktion für Jugendliche und junge Erwachsene ab 16 Jahren.

Karten

Dauer ca. 60 min

Eine Spiel.Werk Veranstaltung

Kontakt und Anmeldung über die Veranstaltungsseite: https://www.kulturforum-ansbach.de/detail/das-heimatkleid