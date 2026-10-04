Das Illusionskollektiv

Zum Abschluss der Sinsheimer Kulturtage lädt eine besondere Zaubergala zu einem Abend voller Staunen, Poesie und feinem Humor ein.

Mit auf der Bühne steht Topas, einer der prägenden und zugleich originellsten Köpfe der deutschen Zauberkunst. Als Weltmeister seines Fachs steht er für eine spielerische, kluge und humorvolle Form der Magie, die mit leiser Selbstverständlichkeit überrascht.

Jaana Felicitas verbindet ihre Ausbildung als zeitgenössische Bühnentänzerin mit einer eigenständigen, visuellen Form moderner Zauberkunst.

Der belgische Künstler Tim Oelbrandtzählt zu den spannendsten Stimmen der Zauberszene und verbindet Magie, Illusion und theatrales Erzählen zu einer eigenwilligen Form des Bühnenzaubers.

Nikolai Striebel entführt sein Publikum in eine Welt, in der die Grenzen zwischen Realität und Illusion verschwimmen.