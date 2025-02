Das Internationale Frühstück ist mittlerweile in Esslingen zur Institution geworden. Der Verein ADG e.V. (Interkulturelles Forum Esslingen) organisiert und gestaltet jeden 3. Sonntag im Monat Begegnungen zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft und Kultur. In den Räumen des Kulturzentrums Dieselstrasse treffen sich monatlich bis zu hundert bzw. jährlich über tausend Menschen in gemütlicher Atmosphäre zum Austausch. Für das Wohlergehen der Gäste sorgen engagierte Ehrenamtliche, denen diese Begegnungen schon seit vielen Jahren am Herzen liegen. Mittlerweile organisieren diese hier nicht nur „Brot, Brötchen, Butter, Marmelade, Kaffee und Tee“ , sondern stellen ein vielseitiges internationales Frühstück auf die Beine. Um die Quantität des Frühstücks bezuibehalten, sowie, um die stetig steigende Zahl der Gäste weiterhin bewältigen zu können, bedarf es jedoch zusätzlicher Unterstützung. Ehrenamtlich engagierte Helfer/innen sind daher nicht nur herzlich willkommen.

Jeden 3. Sonntag im Monat um 11 Uhr im Kulturzentrum Dieselstrasse!

Preise: