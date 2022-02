Das Internationale Trickfilmfestival Stuttgart zu Gast in Reusten!

Die ITFS Animation Tour mit dem Besten aus den Programmen von 2021 macht am Samstag, 27.11. Station in der Zehntscheuer.

Seit 2006 geht das ITFS mit einer Auswahl der besten Animationsfilme des vorangehenden Festivals weltweit auf Tour. Wir zeigen folgende 2 Programme:

Best Of Tricks For Kids

Eine Auswahl der zehn schönsten Kurzfilme für Kinder, die beim ITFS 2021 online unser kleines und großes Publikum begeistert haben. Die Themen und Geschichten sind vielfältig und bunt, lassen staunen, bringen zum Lachen und auch zum Nachdenken.

Die Filme sind ohne Dialoge und empfohlen ab 5 Jahren.

Alle Filme haben eine FSK 0.

Beginn ist um 15:00 Uhr, Spieldauer ca. 70 min.

Beste Animationsfilm-Unterhaltung also auf der großen Leinwand der Zehntscheuer Reusten.

Wir freuen uns auf Euch und auf Sie – Der Eintritt ist frei!

Es gelten die zum Veranstaltungszeitpunkt aktuellen Corona-Regeln.

Aktuelles auf der Internetseite: www.zehntscheuer-reusten.de