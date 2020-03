Das ist der Wahnsinn!

„Das ist Wahnsinn!“, das Musical mit den größten Hits von Wolfgang Petry, ist am 18. April 2020 in der SAP Arena zu sehen.

„Dieses Musical steht für all die Themen, die mir wichtig sind, für Freundschaft, für Liebe, für Bodenständigkeit. Deshalb habe ich mich dafür eingesetzt, dass es 2020 mal rauskommt aus förmlichen Theatern und reingeht in städtische Hallen und große Arenen, wo das Leben tobt und meine Musik zu Hause ist“, verrät Wolfgang Petry.

Das Musical begeistert mit der bewährten Mischung aus über zwei Stunden Spaß, Stimmung und grandioser Unterhaltung. Die größten Petry-Hits werden von einigen der größten Musicalstars Deutschlands live gesungen – eingebettet in charmante Geschichten von Paaren, die sich stürmisch lieben, leidenschaftlich streiten, romantisch versöhnen und in hitzige Missverständnisse verstricken. Beim mitreißenden Finale wird es wohl niemanden mehr auf seinem Sitz halten. Ganz im Sinne Wolfgang Petrys, der dem Publikum wünscht: „Habt ein paar schöne Stunden – ach, was sag ich – reißt die Hütte ab!“