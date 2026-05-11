Das ist eindeutig ein Wikinger! Oder doch nicht?

Kinderuni - Vorlesung

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Pädagogische Hochschule Ludwigsburg Reuteallee 46, 71634 Ludwigsburg

Wie genau stellst du dir einen Wikinger vor? In dieser Kinderuni-Vorlesung finden wir heraus, wie unsere Vorstellungen von den Wikingern entstanden sind und ob wir diese vielleicht verändern sollten.

Die beiden Referentinnen erklären dir, wie Forscherinnen und Forscher nach Antworten auf Fragen zum Leben der Wikinger suchen und welche Quellen sie dafür nutzen. Dabei geht es nicht nur um die Wikinger, sondern auch um die spannende Frage, wie unsere Bilder von der Vergangenheit überhaupt entstehen. Woher kommen unsere Ideen darüber, wie Menschen früher lebten?

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Pädagogische Hochschule Ludwigsburg Reuteallee 46, 71634 Ludwigsburg
Kinder & Familie, Vorträge & Lesungen
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