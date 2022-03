Das ist unser Land!

Frankreich / Belgien 2017Französische Originalfassung mit deutschen Untertiteln Regie: Lucas Belvaux (FSK 12) Populisten versuchen identitätsstiftend zu wirken und auf diese Weise eine imaginäre Gemeinschaft zu konstruieren, die ein Zugehörigkeitsgefühl vermitteln soll. Identität wird in der Rhetorik von Populisten jedoch nicht nur dadurch erzeugt, dass man die Adressaten in eine Gemeinschaft einschließt, sondern auch dadurch, dass man andere aus dieser Gemeinschaft ausschließt. Die beschworene Einheit führt zu Ausgrenzungen und trägt zur Spaltung der Gesellschaft bei. Diese Effekte erfährt die französische Krankenschwester Pauline am eigenen Leib, als sie sich überzeugen lässt, für die nationalistische Partei in ihrem Wohnort zu kandidieren. Sie wird zum Gesicht der landesweiten Wahlkampagne und gerät in die Mühlen der Parteipolitik. Das Politdrama über die Verführungsmacht einer rechtsextremen Partei mit realem Vorbild ist vor dem Hintergrund der Präsidentschaftswahl in Frankreich am 10. April 2022 hochaktuell.