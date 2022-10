Das itz auf der Stilwild

Das ITZ bringt an der Hörstation das Theater zu Euch! Dabei begeben wir uns auf eine auditive Reise durch die Bewusstseinszustände der Figur Sarah, deren Leben erstmal ziemlich ok scheint. Und doch stellt sich nicht nur auffallend wenig Glück ein, vielmehr beschäftigen sie unzähmbare Ängste: die Furcht, nicht gut genug zu sein im Job. Die Sorge, ihr Partner könnte sie verlassen. Die Panik vor gesellschaftlichen Anlässen, bei denen sie immer das Gefühl hat, nicht die richtigen Worte zu finden. So windet sich der Text in Spiralen durch verschiedene Bewusstseinsebenen und lädt dazu ein, über die eigenen Ängste nachzudenken!

Ursprünglich als Audiowalk über die Tübinger Neckarinsel konzipiert, ist das Stück „Wie in zarter Schillerfalter“ von ITZ-Intendant Peer Mia Ripberger nun exklusiv als Hörspiel zu erleben. Setzt Euch dazu, lauscht Sarahs Geschichte ganz oder nur in Ausschnitten und vergesst für einen Moment das hektische Treiben im Saal.