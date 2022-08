Das James-Webb Weltraum Teleskop und sein Infrarot-Blick ins Universum

Das James-Webb Space Telescope (JWST) ist wohl eine der größten Errungenschaften für die aktuelle Astronomie.

Es wurde am 25.12.2021 mit einer Ariane 5 Rakete in den Weltraum gestartet.

Inzwischen hat die NASA publikumswirksam die ersten offiziellen Bilder vorgestellt und sogar Präsident Joe Biden hat eines der Bilder enthüllt.

Der Vortrag stellt die zwischenzeitlich gemachten Erkenntnisse vor und berichtet viele Details zu den Geräten, die hauptsächlich von Europa beigesteuert wurden: Ariane 5, MIRI und NIRSpec.

Auch die Entwicklungen zu den das Weltraum Teleskop Hubble weit überragenden optischen Eigenschaften werden vorgestellt.

Der Vortrag wendet sich sowohl an allgemein Interessierte als auch an Spezialisten, für die am Schluss ein (theoretischer) Ausblick für unser Universum gegeben wird.