Sa. 01.06.19, 20 Uhr: 3 x Colin Farell: Das Kabinett des Doktor Parnassus(im Club Bambule)Regie:Terry Gilliam (GB 2009) mit Heath Ledger, Johnny Depp, Jude Law, Colin Farell (122 Min)Doktor Parnassus ´hat ein ganz spezielles Wandertheater im Gepäck. Er lässt seine Gäste in einen magischen Spiegel blicken, der sie auf eine Reise durch die eigene Gedankenwelt schickt. Das ist jedoch nicht das einzig Besondere an Parnassus - obendrein hat er einst die Unsterblichkeit erlangt! Der Preis dafür aber war hoch. In einem Pakt mit dem Teufel verpflichtete er sich, ihm die Seelen seiner Kinder zu geben, sobald diese 16 werden. Als des Doktors einzige Tochter Valentina kurz vor ihrem 16. Geburtstag steht, bietet ihm Mr. Nick eine Wette an: Wenn Parnassus es schafft, innerhalb von drei Tagen fünf Seelen aufzutreiben, darf er Valentina behalten. Die Wette scheint unmöglich zu gewinnen, bis Valentina und Parnassus‘ Gehilfen Anton und Percy dem mysteriösen Tony das Leben retten, der viel von der Seelenjagd versteht. Doch hat er auch ein dunkles Geheimnis...